Omwonenden: te veel mist rond toetsing bouwplan nieuwe Lidl in Eersel

EERSEL/DEN BOSCH-Enkele omwonenden vrezen dat de groene uitstraling van de Nieuwstraat deels verloren gaat als de plannen voor een nieuw Lidl-filiaal op deze locatie doorgaan. Zij kwamen donderdag in de rechtbank in verweer tegen de verleende bouwvergunning.

Supermarktketen Lidl wil op de plek waar voorheen de Rabobank was gevestigd een nieuw, groter filiaal bouwen. Nu zit de Duitse discounter nog op een andere locatie in dezelfde straat. Het oude Rabobank-pand is al tegen de vlakte gegaan. Veel struiken en bomen zijn gekapt om plaats te maken voor parkeerplaatsen.

De omwonenden zijn in beroep gegaan tegen het bouwplan. Zij zijn bang dat de groene uitstraling van de Nieuwstraat geweld wordt aangedaan. Voor dit gebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, met veel (strenge) eisen. Daarin is beschreven hoe deze straat er uit moet (blijven) zien en wat de gewenste uitstraling is. Nieuwe bouwplannen worden door de welstandscommissie beoordeeld op deze criteria.

Summier

Onduidelijk is of het Lidl-bouwplan wel op een degelijke manier is getoetst aan die strenge eisen, zo merkte de advocaat van de omwonenden op. Er ligt een positief advies van de welstandscommissie, maar die bevat slechts een summiere argumentatie. Aan veel toetsingseisen worden geen woorden vuilgemaakt.

De rechter was het ermee eens dat wat op papier was gezet ‘’mager” was. Hij vroeg zich af waarom de gemeente niet voor meer toelichting bij de welstandscommissie had aangeklopt. ,,We vertrouwen er op dat de commissie de niet genoemde punten wel heeft getoetst,”aldus een gemeentewoordvoerder.

Parkeerplaatsen

De omwonenden gaven aan dat zij door Lidl en de gemeente onvoldoende waren betrokken bij het bouwplan. De advocaat van Lidl reageerde als door een wesp gestoken. Er was volgens hem juist veel contact geweest met de ,,buren”. Die gesprekken gingen vooral over parkeerplaatsen die de omwonenden zouden willen verkrijgen op het toekomstige parkeerterrein van de Lidl, aldus de raadsman.