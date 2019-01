Omwonenden: ‘Windpark Reusel afwegen in groter plaatje Kempen’

Tot de Kempengemeenten gezamenlijk een richting hebben bepaald voor het opwekken van wind- en zonne-energie worden principeverzoeken voor nieuwe initiatieven niet in behandeling genomen. Maar het traject voor de twee lopende initiatieven - De Pals in Bladel en VHTAC (Vereniging High Tech Agro Campus) in Reusel - loopt wel gewoon door. Vreemd, vinden omwonenden van laatstgenoemd project in Reusel-Zuid. „Die plannen zou je ook moeten stilleggen en meenemen in het grote geheel voor de Kempen", zegt Theo Lavrijsen. De Kempen heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn. Gedegen onderzoek moet de basis zijn, vindt de werkgroep van omwonenden, waarbij breder gekeken wordt dan wind- en zonne-energie, bijvoorbeeld naar elektrisch rijden en biomassa. „En niet zomaar hier acht molens neerzetten.”