Omwonenden zien deel van hun wensen in vervulling gaan; gemeente past plannen voor verkeersmaatregelen Stokkelen in Eersel deels aan

Drinkwater in Zuid­oost-Bra­bant is weer veilig: water hoeft niet meer gekookt te worden

31 mei Het drinkwater in Zuidoost-Brabant is weer veilig. Dat meldt Brabant Water maandagmiddag. In een aantal gemeenten werden afgelopen weekend kleine sporen van de E.coli-bacterie in het leidingnet aangetroffen. Bewoners van de getroffen gemeenten moesten hun kraanwater voor gebruik drie minuten koken. Dat hoeft nu niet meer.