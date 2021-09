Ondanks zorgen omwonenden: brede steun voor nieuwbouwproject Achter de Sleutel in Riethoven

Barbecues leggen het in Nuenen al af tegen Kerstmis; elke dag een volle vrachtwa­gen naar het tuincen­trum

9 september NUENEN - Terwijl het kwik nog zomerse temperaturen aantikt, is in Nuenen Koning Winter al gearriveerd. Daar maken bij Intratuin de tuinsets en barbecues plaats voor kerstbomen en -ballen. Kerstmis is in aantocht, elke dag een vrachtwagen vol.