Onder de boom, bij de moswand of in de chillhoek; De Klimop in Reusel laat kinderen anders samenwerken

Met het doorknippen van een kleurrijk lint door elke klas wordt het nieuwe plein geopend. Midden in de school is de voormalige hal omgetoverd tot een nieuw kloppend hart in de openbare onderwijsinstelling.

Terwijl het al de plek was waar op maandagmorgen telkens een andere groep de week opent met een centrale presentatie, is het nu de week rond dé plek waar kinderen samenkomen.

Quote Bij tijd en wijle gaat de deur gewoon dicht. Kinderen hebben die rust nodig Angela van den Boomen, De Klimop

Onder de bladeren van een boom zitten enkele kinderen in een ronde opstelling. Enkele anderen zitten bij de groene wand die bekleed is met zachtgroen mos. Er zijn tafels waar staand gewerkt kan worden en een echte chillhoek met een bank.

,,Op De Klimop blijven we in groepen werken waar bij tijd en wijle gewoon de deur dicht gaat’’, legt locatiedirecteur Angela van den Boomen uit. ,,Kinderen hebben die rust nodig. Doordat we de meeste klassen met zo’n twintig leerlingen klein kunnen houden zien we weinig meerwaarde in het unit-onderwijs met grotere groepen.’’

Veel tips van de kinderen

,,We hebben onze visie nog eens onder de loep genomen en kregen daarin ook veel tips van de kinderen zelf. Ook de ouders hebben daarin meegedacht. Een van de dingen die daaruit ook voortkwam was dat we de groepsindeling handhaven. Maar dat wil niet zeggen dat er niet groepsoverstijgend gewerkt kan worden. Daar is het vernieuwde leerplein bij uitstek de plek voor.’’

Enkele leerlingen tonen meteen de mogelijkheden die het voor hen biedt. Ze hebben het werk in hun eigen klas al klaar en mogen nu extra uitdagend werk doen. Ze zitten normaal niet bij elkaar in dezelfde groep, maar helpen elkaar nu bij het levelwerk.

Kansen voor elk kind op elk niveau

,,Dit drukt meteen onze nieuwe kernwaarden uit’’, legt Angela uit. ,,Het samen werken, daar plezier aan beleven met kansen voor elk kind en op elk niveau. Van daaruit kunnen de kinderen optimaal groeien en uiteraard is daarbij elk kind bij ons even welkom.’’

De opening van het leerplein is voortgekomen uit een vernieuwingstraject waarbij niet alleen de hal op de schop ging, maar ook de visie van de school. De Klimop blijft een openbare school met elf groepen en in totaal 250 kinderen. Op het vernieuwde plein is nu ook de eigen bibliotheek te vinden die door de inzet van vrijwilligers (ouders) gerund wordt.

Na de opening van het plein met de kinderen is er op woensdagavond nog een inloopavond voor alle belangstellenden (18.00-19.30 uur).