Onder de boom met plukjes hei en stengel mais; alternatieve Cartierheidewandeling door hitte

KEMPEN - De Cartierheidewandeling van de IVN-gidsen tijdens de warmste 14 augustus ooit gemeten is niet drukbezocht, maar daarom des te informatiever. ,,We hopen dat jullie voortaan met een ander gezicht over de hei fietsen.’’

Net als elk jaar rond deze tijd verzorgen IVN-gidsen van Bergeijk/Eersel een publiekswandeling over de Cartierheide. De heide staat namelijk in bloei en vormt een golvend paars landschap. Op microniveau is er op de heide ook veel te zien en te weten.

Op deze wandelingen komt vaak veel publiek af. IVN heeft wel eens 75 mensen gehad. Deze zondag zijn echter maar vier dappere personen die de hitte durven te trotseren, drie oudere dames en één heer.

De gidsen van deze dag, Wout Couwenberg (81) en Tanja Geboers (45), hebben vooraf goed nagedacht over een plan B. In plaats van twee uur over een zonovergoten, hete heide te wandelen, hebben ze iets voorbereid voor in de schaduw van de majestueuze beukenbomen rond het Laarven.

Paar plukjes hei en 3 meter mais

Couwenberg heeft alvast een paar plukjes hei en een 3 meter grote stengel mais afgesneden om hun verhaal te illustreren. ,,We hopen dat jullie daarna met een ander gezicht over de hei fietsen.’’

Ook de eendjes uit het ven lijken interesse hebben als ze tussen de voeten van wandelaars komen scharrelen.

Geboers vertelt wat over de geschiedenis van het gebied, het gebruik van de heideplaggen vroeger, en het beheer tegenwoordig. En natuurlijk gaat het over de natuur. Couwenberg begint met iets heel anders dan heide: de grootste grassoort van Nederland, mais. Dat zou de groep anders tegen zijn gekomen op de route.

Quote Hoe het stuifmeel al die maiskor­rels bereikt is eigenlijk een wonder Wout Couwenberg, IVN Bergeijk/Eersel

,,Op veel plekken waar vroeger heide groeide, staat nu mais. Het heeft een interessante manier van bevruchten. Hoe het stuifmeel al die maiskorrels bereikt is eigenlijk een wonder. Soms zie je dat er eentje gemist is.’’

Verschil tussen dopheide en struikheide

Met een loep bekijken de toehoorders het verschil tussen dopheide en struikheide. Beide groeien hier in het gebied van ongeveer 240 hectare, net als bijvoorbeeld wilde gagel. Op de kaartjes die Geboers heeft meegenomen is duidelijk te zien hoeveel het cultuurlandschap heide de afgelopen eeuwen is afgenomen.

Quote Dat is niet goed voor de biodiversi­teit Wout Couwenberg, IVN Bergeijk/Eersel

,,Daar schrik je van, je ziet hier nog een paar plekjes hei. De rest is bebouwing en grasland geworden. Dat is niet goed voor de biodiversiteit.’’

Het prikt zo in de snuit van de koeien

Het pijpenstrootje is de grassoort die in het gebied tegenwoordig veel en hard groeit. De grazende koeien eten er niet van omdat het zo prikt in hun snuit.

Het is een boeiend en interactief uurtje. Voor volgend jaar wordt overwogen om de wandeling in de wat koelere ochtend te houden.