Onderhoud Cartierheide, mountainbike-route aangepast

Schoonzus Silvana Heber start inzame­lings­ac­tie voor achterge­ble­ven dochters

HOOGELOON – De schoonzus van de overleden Silvana Heber is een crowdfunding gestart voor Hebers kinderen. De 36-jarige Heber uit Hoogeloon, die vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen, laat twee dochters achter. ‘Ons verdriet is groot en intens!’, schrijft ze namens de familie Heber.

25 november