Ondernemer Reusel begint succesvolle drive-in: ‘Ze zien het als leuk uitje’

De Hollandershoeve is een bekend adres in Reusel. Lavrijsen exploiteert er een restaurant, zijn zus een kinderopvang en hun moeder zwaait de scepter over de logeerboerderij. Alle drie zijn het activiteiten die óf stil liggen of op een erg laag pitje staan. Ook hebben ze een kinderboerderij. Enkele weken terug vond Lavrijsen dat hij weer eens met iets aan de gang zou moeten.

Afhalen

Dat zou iets met afhalen moeten zijn, was de gedachte. ,,Dat was lastig, want we zitten hier pal tegen de grens. Normaal komt de helft van onze gasten uit België. Maar de grens is dicht, dus die komen niet. Dan blijven in de nabijheid alleen Reusel en Hooge Mierde over.”

Nu heeft de Hollandershoeve een groot terrein tot zijn beschikking. Lavrijsen bedacht met zijn familie daarom de drive-in en voerde een bescheiden kaart in. Met daarop onder andere poffertjes in allerlei soorten, een broodje hamburger en een broodje carpaccio. Vorige week dinsdag is hij van start gegaan, op alle dagen behalve maandag, van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Volledig scherm Bestellingen aannemen gebeurt bij de Hollandershoeve in Reusel met een stok, om de veiligheid te garanderen. © Kees Martens/DCI Media

Vanaf het begin, ruim een week geleden, werkt de formule. De liefhebbers komen van heinde en verre. ,,Mensen zien het gewoon als een leuk uitje", legt Lavrijsen uit. ,,Bij de ingang staat de bestelkeet. Daarna rijden ze een rondje over het terrein. Daar kunnen ze de tijd voor nemen en komen ze langs de herten, de varkens, de koeien, de ezels, de schapen en de geiten. Er is ook wat te zien. Na een minuut of acht komen ze bij het afhaalhuisje. Met een stok geef ik ze hun bestelling aan.”

Rustig de tijd nemen

De bezoekers ervaren het rondje over het hoeveterrein als een uitje, met een smakelijk hapje als einddoel. Eva Gijsbers uit Bladel, met de jeugd achter in de auto, komt voor de poffertjes. ,,Het is hartstikke leuk. We nemen rustig de tijd. Er valt onderweg nog wat te zien.”

In de auto erachter zitten Roel en Linda van Gisbergen, met de kinderen Silke en Tom. ,,Fijn dat we eindelijk wat te doen hebben”, zegt Roel. ,,Het is ons eerste uitje in weken.”

Kei-illegaal

Auto nummer drie heeft een Belgische kentekenplaat. Achter het stuur zit een Nederlandse die voor geen goud met naam in de krant wil. ,,Voor Belgen is het kei-illegaal wat ik doe. Ze zouden dit een niet-essentiële verplaatsing noemen. Daarginds is er niks open. Ze zijn veel strenger.” De grens is toch gesloten? ,,Als je de weg weet, kan er nog wel wat", is het antwoord.