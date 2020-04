Ondernemers tellen de uren voor de persconferentie af

Allereerst is er in de ondernemerswereld veel begrip voor de maatregelen, stelt hij. ,,Veiligheid en gezondheid gaan boven alles. Dat staat voorop en dat is ook duidelijk voor iedereen", zegt Veldhuizen.

Ondernemers willen echter ook graag weten waar ze met hun bedrijf aan toe zijn. ,,Er is een ongelofelijke diversiteit. Voedingszaken en supermarkten hebben goede weken gedraaid. Dat geldt ook voor de winkel die wielrenfietsen verkoopt en sportkleding. Maar voor de gewone kleding- en schoenenzaak is het een ramp. Mensen hebben wel wat anders aan hoofd.” Veldhuizen is met een supermarkt in Bladel in gesprek die graag iets terug wil doen voor de plaatselijke ondernemers.

Koop lokaal

Zowel in Bladel als in Geldrop is ingezet op een campagne om lokaal spullen te komen. ,,Als je in plaats van een spijkerbroek die vijf euro goedkoper is in Amerika, zo'n zelfde artikel iets duurder in je eigen dorp koopt, zijn we al heel ver. Veel mensen hebben gelukkig in de gaten dat je daar je eigen winkels erg mee helpt.”

De ondernemers houden er al rekening mee dat veel mensen in eigen land vakantie gaan vieren. ,,Het is leuk als er dan toch ergens iets te doen is. Maar een zomermarkt organiseren waar heel het dorp op af komt, dat kan straks dan weer niet. Ook daar moeten we rekening mee houden.”

Spannend

Voor de horeca wordt het spannend aan welke eisen voldoen moet worden. ,,Als er in jouw café veertig mensen kwijt kunt, maar dat mogen er straks nog maar acht zijn, dan kan het goed zijn dat je verdienmodel eraan gaat. Hoe ga je een omzetverlies van tachtig procent opvangen? Je bedrijf is nu zo ingericht dat je er aan het einde van de week iets aan overhoudt. In hoeverre kun je dat in stand houden?”