Ondernemers toerisme krijgen meer kansen in de Kempen: ‘Soms komen ze met verrassende ideeën’

BLADEL - Ondernemers in de toeristische sector moeten in de Kempen op meer plekken een initiatief kunnen starten dan tot voor kort mogelijk was. Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-De Mierden zijn daar voorstander van. Bedrijven zijn nu nog te beperkt in de mogelijkheden.

De vier geven dat aan in het zogeheten ‘Toetsingskader Dag- en Verblijfsrecreatie'. Het Brabantse Kempengebied vorm een groene en gastvrije regio. Bijna de helft van alle campings en bungalowparken is excellent, gezond en vitaal. Dat is het hoogste aantal van de Brabantse regio’s. Aan de onderkant van de lijst is negen procent vergane glorie en niet vitaal. Dat is dan het laagst van de provincie.

Tiny houses in opkomst

Wat er in Kempen aan recreatie is, is merendeels van goede kwaliteit, maar er kan nog wel een tandje bijgezet worden. Zo zijn AirBnB, luxe kamperen en (tijdelijk) wonen in tiny houses in opkomst. Daarnaast zien de vier gemeenten nog mogelijkheden op andere terreinen. Zo kan het aanbod van hoogwaardige dagrecreatie nog verbeterd en uitgebreid worden. De senioren vormen daarin een bijzondere doelgroep. Verder wordt gedacht aan innovatieve horeca en het toevoegen van nieuwe technologieën en innovaties voor gasten. Verder valt er nog een slag te maken als het gaat om het beter positioneren van streekproducten en evenementen.

Daarin past dat een ondernemer makkelijker aan de slag moet kunnen op een geschikte plek. ,,We hebben duidelijk willen maken welke kaders we hanteren”, legt de Bladelse wethouder Wim van den Linden uit. Voorheen waren die afspraken wat gedateerd. ,,In Bladel hadden we daar een gebied voor aangewezen, Bladel-Zuid. Afgelopen jaren zijn daar maar mondjesmaat vernieuwingen geweest. Als je kijkt naar de bed and breakfasts, dat hele idee heeft een grote vlucht genomen. Wij hebben dat willen beperken tot Bladel-Zuid, maar als je de Kempen een toeristische regio vindt, moet er veel meer kunnen.”

Over een andere boeg gooien

In een oude visie hanteerden de gemeenten zones waar iets wel of niet mocht. Zo kon een ontwikkeling worden afgewezen omdat die in een verkeerd gebied viel, ook al was het initiatief zelf kansrijk en zelfs wenselijk. Belangrijk wordt nu of een initiatief passend is in de omgeving waar de ondernemer aan de slag wil. Dat is nieuw.

Daarmee krijgen bijvoorbeeld agrariërs meer kans om het met hun bedrijf over een andere boeg te gooien. Van der Linden: ,,Dat wil zeggen dat we als college niet langer meteen zeggen: ‘Dat past niet in dat gebied’. Nu kan het dan misschien wel. Soms komen ondernemers met verrassende ideeën. Daarom willen we ook meer mogelijk maken.”