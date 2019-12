Onderscheiding voor secretaris onderwijsvereniging OMO

Bewoners: ‘Moderne, grote huizen passen niet in historisch gehucht De Donk (in Vessem)’

17:25 DEN BOSCH/VESSEM-Enkele inwoners van buurtschap De Donk (in Vessem) proberen in de rechtszaal te voorkomen dat daar vier grote Ruimte voor Ruimte-woningen verrijzen. De kasten van huizen passen niet in het historische gehucht, betoogde één van hen voor de rechter in Den Bosch.