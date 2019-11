Ondersteuning voor boeren in Oirschot

OIRSCHOT - Boeren in de gemeente Oirschot kunnen voortaan een beroep doen op begeleiding en ondersteuning bij het maken van toekomstplannen voor hun bedrijven. Er is een speciaal team opgezet met leden van ZLTO, provincie en gemeente.

De agrarische sector - met name de veehouderij - staat in Brabant voor ingrijpende veranderingen. Voor 1 april 2020 moeten boeren een vergunningsaanvraag indienen om per 1 januari 2022 te kunnen voldoen aan de verscherpte milieueisen voor de stallen. Over die deadlines woedt nog altijd politieke discussie - coalitiepartij CDA Brabant pleit voor uitstel - maar vooralsnog moeten boeren anticiperen op die data. Dus komt er veel op de bedrijven af en ook op de gemeenten en provincie (omgevingsdiensten), die zich voorbereiden op een hausse aan aanvragen.

Vrijwel alle gemeenten in Brabant zoeken naar wegen om zelf overzicht te krijgen én om de boeren bij te staan bij het maken van de keuzes; stoppen, doorgaan of omschakelen? Op meerdere plekken in de regio zijn eerder al ondersteuningsteams ingericht. In Oirschot nu ook. Er is een zeskoppig team samengesteld. Hidde Hoetink is aangesteld als bedrijfscontactfunctionaris. ,,We proberen boeren die dat willen een handreiking te doen", vertelt hij. ,,Door hen handvatten te bieden: wat zijn de mogelijkheden? Welke richting wil je op? Wat past bij jou en jouw gezin? En welke stappen moet je dan maken? We redeneren dan altijd vanuit de ondernemer en zijn gezin."

Vertrouwd

Hoetink is werkzaam bij ZLTO en is de vooruitgeschoven post binnen het team. Als een boer zich meldt, gaat hij de eerste gesprekken aan. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, is bewust gekozen voor iemand van de boerenorganisatie. ,,Om neutraal het gesprek aan te gaan, is het belangrijk dat daar niet meteen iemand van de gemeente zit", zegt wethouder Esther Langens. ,,Iemand vanuit de sector maakt het toch vertrouwder voor de agrariër. Los daarvan heb je als gemeente ook een eigen rol. We willen graag meedenken, maar je hebt ook een bepaalde objectiviteit te bewaken. Daarom is die extra schakel belangrijk."

Hoetink: ,,In overleg met de boer bepalen we wat aan het ondersteuningsteam wordt voorgelegd. Privacy en vertrouwelijkheid zijn daarin heel belangrijk."