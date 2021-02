Onderwijsinspectie handhaaft niet bij Het Palet in Hapert: ‘De school heeft goed onderbouwd waarom die niet open kan’

„Mijn team voelt zich niet in staat maandag al te kunnen draaien”, licht directeur Gerard Smetsers van Het Palet in Hapert desgevraagd nog eens toe. Acht leerkrachten van de school hebben eerder al corona opgelopen, sommigen worstelen daar nu nog mee.



Maar kan een school dat zomaar zelf bepalen? De regel is dat de scholen maandag weer open gaan, laat het ministerie van Onderwijs weten. „Alleen als de GGD zegt dat het niet kan of als er te weinig leraren zijn, kan een school tijdelijk dicht gaan”, zegt een woordvoerder. „Als het schoolbestuur aangeeft dicht te willen blijven, gaat de onderwijsinspectie in gesprek met dat bestuur.”

Quote Dat acht leerkrach­ten besmet zijn geraakt, heeft voor consterna­tie gezorgd. Daar hebben we begrip voor Eric van Baarschot, Inspecteur van het onderwijs

Andere scholen die dicht blijven

Dat is gebeurd. „We snappen het dilemma voor scholen”, zegt onderwijsinspecteur Eric van Baarschot, die contact heeft gehad met Smetsers. „We volgen dit goed als inspectie en kijken naar de specifieke situatie. Dat acht leerkrachten besmet zijn geraakt, heeft voor consternatie gezorgd. Daar hebben we begrip voor en we gaan hier dan ook niet actief op handhaven.”

Bepalend voor de opstelling van de Onderwijsinspectie is de argumentatie van de school. Overigens kent Van Baarschot nog geen andere concrete voorbeelden in de regio van scholen die de week vóór de carnavalsvakantie blijven vasthouden aan afstandsonderwijs. „Maar er zijn wel besturen en scholen die daar goed over aan het nadenken zijn. Bij signalen daarover nemen we contact op met het bestuur.”