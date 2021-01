Onderzoek naar alternatief voor gevaarlijke oversteek fietspad Broekhovenseweg

Dierenkli­niek AniCura gaat verhuizen naar sigarenfa­briek in Duizel

28 januari EERSEL/DUIZEL - Op het adres waar in Duizel lange tijd sigaren zijn gemaakt, worden in de toekomst dieren verzorgd en genezen. De bedoeling is dat dierenkliniek AniCura in de laatste maand van het jaar verhuist van Hint in Eersel naar Wolverstraat in Duizel.