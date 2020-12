Onderzoek naar gladheid nieuwe brug in Oirschot

De Stönner-Meijwaardbrug over het kanaal in Oirschot ging in het voorjaar open. In november, nog voordat de vorst intrad, kwamen de eerste klachten over gladheid aan het licht. ,,Dat is natuurlijk een spijtige constatering“, zegt wethouder Esther Langens . ,,Het onderzoek van een gespecialiseerd bureau moet meer helderheid geven, bijvoorbeeld of de toplaag aan de normen van stroefheid voldoet. Afhankelijk van de resultaten bepalen we wat we er wel of niet mee kunnen.”