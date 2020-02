Onderzoek naar grondstoffencentrum de Kempen

De huidige milieustraten verzamelen afval. Een grondstoffencentrum maakt ook meer werk van de recycling van materiaal. De milieustraat van Bladel/Reusel-De Mierden (op bedrijventerrein De Sleutel) is eigenlijk te klein. Dat van Bergeijk is nog maar vier jaar oud. De gemeenteraden beslissen in het najaar of het centrum er komt.

,,Het zou heel efficiënt kunnen zijn als we voor de Kempen alles bij elkaar op één plek zouden hebben zitten", zegt de Bladelse wethouder d’Haens in een toelichting. ,,De vraag is of dat haalbaar is en waar zo'n grondstoffencentrum dan zou komen. Het moet iedereen goed te berijden zijn en niet al te ver weg. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld Oirschot niet meedoet. Je wil als gemeente voorkomen dat mensen hun afval zomaar ergens neergooien.”