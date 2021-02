Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in Bladel

De gemeente is verplicht in nieuwbouwwijken te laten onderzoeken of en wat er in de grond zit. Dat is nu niet bekend. In het verleden stootten aannemers bij grondwerkzaamheden soms op blindgangers of munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Het vooronderzoek dat het college voor ogen heeft, wil niet zeggen dat er overal in de gemeente gegraven gaat worden. ,,Het is geen feitelijk onderzoek in de bodem, maar een archiefonderzoek”, zegt wethouder Fons d’Haens in een toelichting. Er is veel kaartmateriaal beschikbaar uit de oorlog. Daarop staat waar er gevochten is of waar er schermutselingen zijn geweest. Verder is bekend waar er vliegtuigen zijn neergestort. Volgens de wethouder zijn er ook grote gebieden in de gemeente waar niets aan de hand is.

Tot ontploffing brengen

,,Wat we gaan doen, is systematisch archiefmateriaal met elkaar vergelijken”, zegt d’Haens. ,,Als we vermoedens hebben, doen we een verplicht bodemonderzoek. We weten niet waar er wat ligt, maar we weten wel waar er zeker niks ligt.”

d’Haens wijst er op dat er nog steeds materiaal uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden. ,,Laatst gebeurde dat nog bij de aanleg van de N69 in Bergeijk. Dat is in Riethoven tot ontploffing gebracht.”