Onderzoek naar verhuizing van fietscrossvereniging De Durtrappers in Luyksgestel: ‘Huidige locatie voldoet niet meer aan eisen’

LUYKSGESTEL - Wedstrijden op nationaal en internationaal niveau zijn er nog lastig te organiseren. De accommodatie van fietscrossvereniging De Durtrappers voldoet niet meer aan de eisen, vindt de Bergeijkse politiek. Zij wil dat het college onderzoekt of verhuizing naar een andere locatie in Luyksgestel mogelijk is.

Een motie met deze strekking kreeg de steun van alle Bergeijks partijen (VVD, CDA, Lokale Partij Bergeijk , en GroenLinks-PvdA) in de gemeenteraad, tijdens de behandeling van de begroting voor 2022.

Met dit voorstel hopen de fracties twee vliegen in één klap te slaan. Want op de vrijgekomen locatie in Luyksgestel zou mogelijk woningbouw gerealiseerd kunnen worden, opperen de Bergeijkse fracties. ‘Een prima inbreidingslocatie’, noemen zij het in hun motie.

Winstwaarschuwing

Als die optie geen haalbare kaart blijkt te zijn, dan moet het college onderzoeken of een plan B mogelijk is. Vereniging De Durtrappers zou in dat scenario op de huidige plek kunnen blijven, maar de gemeente moet dan wel aan de slag met aanpassing van de accommodatie.

Of beide opties realistisch zijn, is de vraag. Wethouder Mathijs Kuijken gaf eerder deze week tegenover de gemeenteraad aan deze plannen te willen onderzoeken, maar hij wilde wel ‘een winstwaarschuwing’ afgeven. ,,Vergunningstechnisch kan het allemaal ingewikkeld liggen.”

De locatie aan de Hasselsestraat waar de Durtrappers nu hun thuisbasis hebben is verre van ideaal, zo luidt de conclusie van de fracties. Het terrein van de fietscrossvereniging ligt pal tegen de dorpskern aan. Uitbreiding in de toekomst lijkt daarom geen optie, terwijl de vereniging in ledenaantal groeit.

Parkeerproblemen bij wedstrijden

Voor de vereniging is het van financieel belang dat zij wedstrijden kan laten plaatsvinden op haar terrein. Maar de accommodatie voldoet niet meer aan de eisen op dit gebied, meent de politiek. Bij wedstrijden zijn de parkeermogelijkheden in de omgeving bijvoorbeeld beperkt.

Kuijken kreeg van de raad de opdracht in overleg te treden met De Durtrappers over de voorstellen die nu op tafel liggen. Die vereniging heeft al te kennen gegeven met eigen werkzaamheden of financiële middelen te willen bijdragen aan een ‘toekomstbestendige accommodatie’, zoals in de motie te lezen valt.

Vergoeding aanvraag gehandicaptenparkeerplaats?

Het college gaat de financiële gevolgen van beide scenario’s in kaart brengen, over de uitkomsten daarvan dient het de gemeenteraad later te informeren.

Unaniem groen licht was er tevens voor het voorstel van GroenLinks-PvdA om te onderzoeken of de gemeente de legeskosten voor aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kan vergoeden. Nu kost het zo’n 53 euro om de kaart aan te vragen.

Het hebben van een beperking is geen eigen keuze en daar moet de gemeente rekening mee houden, vinden de fracties. Vergoeding zou alleen moeten plaatsvinden wanneer zo’n parkeerkaart ook daadwerkelijk wordt verleend, om wildgroei van aanvragen te voorkomen.