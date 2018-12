Onderzoek Reusel naar huurtarief sporthallen

Raad Eersel wil onderzoek naar alternatie­ve duurzame energie

18 december EERSEL-Voor grootschalige opwekking van duurzame energie in de Kempen moet de focus in de toekomst niet alleen op wind en zonne-energie liggen, zo is de mening van politiek Eersel. Ook de mogelijkheden van andere duurzame energiebronnen als biogas en stoomturbines moeten onder de loep worden genomen.