Onderzoek vervuilde grond bij Moeskops Bergeijk; rechter tikt provincie op vingers

BERGEIJK/DEN HAAG De Raad van State heeft het Brabantse provinciebestuur op de vingers getikt, omdat het college na een vormfout een advies van de hoor- en adviescommissie over een bodemverontreinigingsgeval aan de Kennedylaan in Bergeijk heeft genegeerd.

In dat advies raadde de commissie het provinciebestuur aan om de bezwaren van Moeskops Bouwgroep tegen een saneringsplan alsnog gegrond te verklaren. Alleen dat deden Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant niet, althans niet bewust. Want een ambtenaar ondertekende het besluit.

In ieder geval een vormfout

Dus stapte Moeskops via de rechtbank naar de Raad van State. En die stelt Moeskops met een einduitspraak in het gelijk. De Raad oordeelt dat er in ieder geval een vormfout is gemaakt en dat GS zelf over de bezwaren van Moeskops moeten beslissen.

Quote Wij willen 100 procent garantie van de provincie dat er geen bodemver­ont­rei­ni­ging meer op ons terrein is Marcel Oerlemans , Moeskops Bouwgroep

Eerder maakte directeur Marcel Oerlemans van Moeskops Bouwgroep afgelopen zomer tijdens de rechtszaak in Den Haag duidelijk dat het wat hem betreft allemaal heel simpel is. ,,Wij willen 100 procent garantie van de provincie dat er geen bodemverontreiniging meer op ons terrein is. En anders moeten ze het eerst maar opruimen.’’

Want het bedrijf wil in de toekomst mogelijk woningen op zijn terrein gaan bouwen en dan wil het zeker weten dat er geen bodemverontreinigingen zijn. Als het bedrijf nu instemt met het saneringsplan van de provincie en de omgevingsdienst en later blijkt dat de bodem toch verontreinigd is, zit Moeskops met de gebakken peren.

Grote twijfels

De provincie zal nu waarschijnlijk eerst meer onderzoek naar mogelijke restvervuiling op het bedrijfsterrein aan de Kennedylaan in Bergeijk moeten doen.

Moeskops heeft grote twijfels over een saneringsonderzoek dat is uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Daaruit zou blijken dat een oude bodemverontreiniging, afkomstig van een voormalige lak- en spuitbedrijf aan de Ekkersstraat, precies voor de stoep van Moeskops’ bedrijf ophoudt.

Moeskops denkt dat de verontreiniging toch is doorgesijpeld op zijn bedrijfsterrein. Of GS dat nu ook zo zien, zal later blijken. Wordt vervolgd.