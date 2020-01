Onderzoek woonwensen Oirschotse jongeren

Jongeren tussen 18 en 35 jaar ontvangen een brief, met een link naar de gemeentelijke website. Daarop kunnen zij onder meer aangeven of zij een nieuwe woning zoeken en zo ja, wat voor soort ruimte.

Bekend is dat de vraag naar nieuwe, betaalbare woningen groot is onder jongeren in de gemeente Oirschot. Het onderzoek moet meer informatie bieden, zodat daar gericht op de vraag kan worden ingespeeld met het maken van plannen. De resultaten van de enquête zijn anoniem. Invullen is mogelijk tot en met zondag 9 februari. Later gaat de gemeente nog in gesprek met een groepje jonge inwoners.

Het onderzoek naar de woonwensen onder jongeren is onderdeel van de nieuwe prestatie-afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Wooninc. Die woningcorporatie heeft beperkte mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming en dat was voor Oirschot aanleiding om met een tweede corporatie in zee te gaan; ‘thuis. Die Eindhovense corporatie heeft aangegeven vijftig tot honderd woningen te willen bouwen in Oirschot.