Ongeduld over plan Vessem

VESSEM - De woningnood is hoog in de gemeente Eersel. Het plan van Ivo Kaanen om negen (atelier)woningen aan de Jan Smuldersstraat 40 in Vessem te bouwen kan dan ook op enthousiasme rekenen van verschillende partijen in de gemeenteraad.

Toch is de eigenaar van de Beerze Brouwerij in Vessem al meer dan vijf jaar bezig met zijn plannen en is er nog niets rond. ,,Een triest niveau”, merkt D66-raadslid Paul van Boxtel op. Hij vindt dat de communicatie beter kan en roept het college op om met meer empathie te kijken naar initiatiefnemers die komen met plannen om meer woningen te realiseren.

Geen grote puinhoop

Zijn opmerking prikkelt wethouder Steven Kraaijeveld. ,,We hebben 997 woningen in onze portefeuille en praten met heel veel initiatiefnemers. U schetst of het hier één grote puinhoop is.” Daar is Van Boxtel het niet mee eens. ,,Dat doe ik helemaal niet. Ik wil niet zeggen dat het een puinhoop is. Het gaat er om dat hoe dingen tot stand komen niet de schoonheidsprijs verdienen.”

Op de Jan Smuldersstraat 40 was vroeger café De Brouwketel gevestigd. Het plan van Kaanen bestaat uit twee fases. De eerste fase gaat over de voorzijde van het perceel, aan de straatkant. Daar moeten vier atelierwoningen komen van zo’n 120 vierkante meter, waar mensen kunnen wonen en werken. Eentje daarvan is al bewoond. De verbouwing van de andere drie moet op 1 juni klaar zijn.

Niet zomaar tekenen

Over de plannen aan de voorzijde liet wethouder Kraaijeveld in de raadsvergadering weten dat er een conceptovereenkomst klaarligt om te tekenen bij de initiatiefnemer. Volgens Kaanen zit het iets anders. ,,Ik heb er een aantal opmerkingen over gemaakt en wil daarover eerst in gesprek. Het is mij nog niet duidelijk welke bestemming erop komt te zitten, nu is dat een horecabestemming. Ik ga niet zomaar tekenen bij het kruisje. De afspraken moeten goed op papier staan.”

In de tweede fase gaat het om vijf woningen aan de achterzijde van het perceel. De gemeente en Kaanen zitten wat betreft die fase niet op één lijn. Volgens wethouder Kraaijeveld komt dat omdat er nog geen overeenstemming is over het aantal en soort woning. Ook zou de initiatiefnemer niet de eigenaar zijn van alle gronden die nodig zijn om het plan uit te kunnen voeren. Kaanen is verbaasd over die opmerking. ,,Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar de plannen gaan alleen over mijn grond.”

Steun in de rug

De raad ziet graag dat er schot komt in de plannen en stemde unaniem in met een motie waarin het college wordt opgeroepen om met de initiatiefnemer in gesprek te gaan over fase twee en zo snel mogelijk te komen tot ontwikkeling van het plan. Voor Kaanen voelt dat als een steun in de rug. ,,Ik wacht met belangstelling af wanneer ik naar het gemeentehuis mag komen.”