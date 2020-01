Ongeduld wellicht doodsteek voor Muzenval in Eersel

Dat er iets moest gebeuren bij de Muzenval staat voor alle betrokken partijen als een paal boven water. Het bestuur (van de stichting die de Muzenval beheert) en de directie van het sociaal-cultureel centrum maakten in oktober duidelijk aan het Eerselse college dat investeringen noodzakelijk zijn om te kunnen overleven én groeien. Ook vroegen zij aandacht voor het feit dat de Muzenval financieel weinig vet op de botten heeft: geld voor vervanging van de verouderde inventaris is er niet.

Lees ook Reorganisatie op stapel voor sociaal-cultureel centrum de Muzenval in Eersel Lees meer

Bezorgdheid

Het signaal gaf voeding aan de bezorgdheid die toch al leefde bij het college over de toekomst van de Muzenval. Drie jaar geleden kreeg het sociaal-culturele centrum een extra jaarlijkse subsidie van 30.000 euro (bovenop de 55.000 euro reguliere subsidie) om financieel het hoofd boven water te houden.

Aan die subsidie was wel een voorwaarde verbonden: het bestuur moest zorgen voor een groei in bezoekers. Deze ontwikkeling gaat wethouder Léon Kox ,,niet hard genoeg”. De gemeente wijst bovendien naar ‘geluiden’ die zij heeft gekregen over ontevreden gebruikers van de Muzenval. Het is voor Kox reden genoeg een reorganisatie aan te kondigen, waarin een externe procesbegeleider gaat onderzoeken welk profiel de Muzenval in de toekomst moet krijgen en welk financieel plaatje daarbij past.

Banen geschrapt

De leiding van het sociaal-cultureel centrum kan een eind meegaan in deze plannen. Ook zij snakt naar meer duidelijkheid. Veel meer moeite heeft zij met de zaken waar de gemeente nu al op heeft voorgesorteerd. De Muzenval moet de functie krijgen van ‘gemeenschapshuis plus’, wat dat ook moge zijn. Duidelijk is ook dat er een flink aantal banen geschrapt worden. Het zijn plannen waar de Muzenval-leiding naar eigen zeggen niet in is meegenomen.

Het roept bij bestuur en directie associaties op die niet stroken met hun eigen ambities voor de Muzenval. Puur opereren als gemeenschapshuis - waarbij de Muzenval alleen de verhuur van ruimtes door verenigingen of organisaties faciliteert - zien zij niet zitten. ,,Een actieve theaterfunctie moesten we definitief loslaten: dat kost teveel geld. Maar dat betekent niet dat we geen gevarieerde en goede culturele programmering kunnen opzetten,” aldus directeur Joyce Hamers.

Meer volk over de vloer

De vraag is ook of zo’n rigoureuze transformatie nu al nodig is, en of de gemeente niet te ongeduldig is. Dit voorjaar werd een nieuwe directeur, Hamers, aangetrokken die met volle vaart aan de slag ging met een helder doel: meer volk over de vloer halen door het organiseren van betaalbare sociaal-culturele activiteiten. Deze benadering werpt inmiddels zijn vruchten af, volgens het bestuur. De bezoekersaantallen groeien. De exploitatie was in 2018 sluitend, en in 2019 waarschijnlijk ook.