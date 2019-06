Ongeloof bij leerlingen Rythovius College Eersel na gestolen examens: ‘Zit Frans Bauer soms in de bosjes?’

Marechaus­see contro­leert op ‘inklimmers’ op A67 bij Hapert, vrachtwa­gens uitgebreid doorzocht met honden

5 juni HAPERT - De marechaussee houdt woensdag in samenwerking met de Nederlandse en Belgische politie een grote actie op de A67 bij Hapert om te controleren op ‘inklimmers’, mensen die in een vrachtwagen klimmen om zo illegaal de grens over te steken. Dat gebeurt naar aanleiding van een grote actie dinsdag in de haven van Rotterdam.