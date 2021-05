Ongeluk met meerdere auto's op A58 bij Oirschot

Provincie laat bestrij­ding jeukrups over aan natuur: ‘Goed dat Brabant niet standaard naar spuit grijpt’

5 mei DEN BOSCH - Brabant stopt vanaf volgend jaar met omstreden bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups. Alleen als de volksgezondheid in gevaar komt, grijpt de provincie nog in. Voor de rest laat ze het werk over aan de natuur, die wel wat hulp krijgt door vijanden van de jeukrups het hof te maken. De nieuwe aanpak komt met een boodschap: we moeten leren leven met de overlast.