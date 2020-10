Ongeluk met vrachtwagen en auto's op A67 Eersel richting Hapert, persoon gewond

Motorcros­ser Kay de Wolf uit Eersel moet MX2-de­buut uitstellen tot 2021

24 oktober De Eerselse Kay de Wolf heeft zijn voornemen om zondag in Lommel in het WK MX2 te debuteren moeten intrekken. De 16-jarige crosser moet rust nemen na een crash die hij afgelopen dinsdag meemaakte. Ook zal hij niet in Italië rijden, waar de laatste drie rondes van de MX2 worden verreden.