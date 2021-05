Ongeluk op A58 bij Oirschot: auto slaat meerdere malen over de kop

Overlast van hangjonge­ren bij clubgebouw Scouting Rythovius Riethoven

27 april RIETHOVEN - Hangjongeren hebben deze maand enkele keren rondom blokhut D’n Duvelshoek van Scouting Rythovius overlast veroorzaakt. Er is vuur gestookt in de kampvuurcirkel achter de blokhut in Riethoven en het palenhok was overhoop gezet.