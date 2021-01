Ongeluk zet Hulselse Hoef op zijn kop

Herinrich­ting Knegsels­edijk - Duiselse­weg moet zorgen voor betere doorstro­ming naar A67, kosten 3,8 miljoen

13 januari DUIZEL/KNEGSEL - Het prijskaartje voor de herinrichting van de Knegselsedijk - Duiselseweg in Duizel en Knegsel bedraagt zo’n 3,8 miljoen euro op basis van de huidige plannen. Dat is 625.000 euro meer dan in 2018 werd gedacht. De bedoeling is dat de herinrichting in de loop van 2023 klaar is.