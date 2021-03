Ongeneeslijk zieke Sharon Theuws uit Bladel overleden: ‘Het gaat er niet om hoe oud je wordt, maar om hóe je oud wordt’

Sharon Theuws had longkanker. Ze werd bekend omdat de stichting No Guts No Glory vorig jaar een rockfestival voor haar organiseerde. Die stichting helpt mensen met kanker aan een mooie, onvergetelijke ervaring. Richard en zij hadden een zaak in merchandising in de muziekbranche. Het bezoeken van festivals was hun lust en hun leven. Ondanks corona kon het Jankfest nog net plaatsvinden in augustus.