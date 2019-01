Onhandige klussers Buurman en Buurman in De Enck

OIRSCHOT - Tentoonstelling over populaire animatieserie Buurman en Buurman in voormalige ruimte Oirschotse bibliotheek.

De makers van de animatieserie Pat en Mat, in Nederland beter bekend als Buurman en Buurman, hadden in de beginjaren veel last de autoriteiten in communistisch Tsjechoslowakije. Mat had een rode trui aan, Pat een gele. Werd hier niet de draak gestoken met de spanningen tussen Rusland en China? Buurman en Buurman werden als 'ideologisch onzuiver' bestempeld. Pas na de val van het communisme kreeg Mat zijn eigen rode trui weer terug.

Het is een van de weetjes die je tegemoet komen in de tentoonstelling Buurman en Buurman, die vrijdag door de Oirschotse acteur en cabaretier Henry van Loon werd geopend in De Enck. Buurman en Buurman is al 35 jaar op de Nederlandse tv te zien en heeft nog altijd hele hordes fans. En niet alleen onder kinderen.

Wat maakt de serie, ontsproten aan het brein van Lubomír Beneš, toch zo onweerstaanbaar? Is het de heerlijke onbeholpenheid van de buurmannen? Hun oneindige optimisme? De twee klussers werken zich telkens in de nesten om uiteindelijk met veel vindingrijkheid tot een oplossing te komen. Eentje die altijd tot tevredenheid leidt. 'A Je To!' is dan de gevleugelde uitspraak. ,,En dat is het!"

Interactief

De tentoonstelling geeft een mooi beeld van de ontstaansgeschiedenis van de animatieserie, die alleen in de Nederlandse versie met stemmen is verrijkt. De kinderen worden in De Enck op een interactieve manier vermaakt. Er staat een grote 3D-afbeelding waar foto's gemaakt kunnen worden. De jeugd kan met Buurman en Buurman in een luchtballon. Er staan twee diorama's, die daadwerkelijk gebruikt zijn voor het maken van een aflevering en zo uit de studio's in Praag komen. Ook is een fenakistiscoop opgesteld, een toestel dat via een cilinder, spiegel en schijven de illusie van een bewegend beeld geeft.

Op initiatief van producent Mark van Ierssel was de tentoonstelling eerder te zien in het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn. En trok daar veel bezoekers. Ook nu zijn de reacties positief. Patty Dankers brengt deze woensdagmiddag met haar twee kleinkinderen Thorsten en Talena een bezoek. ,,We hadden gehoopt op sneeuw, maar toen die niet kwam, zijn we op zoek gegaan naar iets anders", vertelt oma Patty. ,,Dit is hartstikke leuk. De kinderen kennen Buurman en Buurman goed en hier kunnen ze knutselen, tekenen en ontdekken.'

Verhuisd

Voor De Enck is het de eerste keer dat het een tentoonstelling van deze grootte huisvest. De ruimte waarin tot eind december de bibliotheek was gevestigd, heeft daarmee een nieuwe, tijdelijke invulling gekregen. De bieb is voor een half jaar verhuisd naar de eerste verdieping.

Buurman en Buurman loopt tot 26 juli. Op dat moment zal duidelijk zijn hoe De Enck verder gaat. Op dit moment wordt achter de schermen volop gewerkt aan plannen voor een nieuwe, gezondere toekomst van het Oirschotse sociaal-cultureel centrum. De gemeenteraad buigt zich daar in de komende maanden over. In de loop van het jaar zal ook duidelijk worden waar de bibliotheek zich definitief gaat vestigen.