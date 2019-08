Onkruid wegbranden gaat fout, scooter in brand in Duizel

Kleine hoeveel­heid radioacti­vi­teit vrijgeko­men in Mol in België

20 augustus MOL - Bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol is maandag een kleine hoeveelheid radioactiviteit vrijgekomen via een ventilatieschoorsteen. Dat gebeurde tijdens een manipulatie van het radio-isotoop selenium-75 in een afgeschermde cel. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.