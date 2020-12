Online exposeren? 'Het is zéker beter dan niks’

Een gewone expositie, zoals schildersvereniging De Rietpen die normaal gesproken één keer per jaar houdt, is dit jaar niet mogelijk. Daarom zocht, en kocht de vereniging een programma waarin de gedigitaliseerde schilderijen geëxposeerd konden worden.

In de digitale expositie zien bezoekers een galerieruimte waar ze virtueel doorheen kunnen wandelen. Inzoomen op de schilderijen kan, afstand nemen ook. Met een klik op het schilderij verschijnt informatie over de maker, het materiaal, de titel van het werk en eventueel de achterliggende gedachte.

Quote Deze expositie is wereldwijd te bezoeken dus ook bijvoor­beeld door een familielid in Canada Martin van der Velden

Martin van der Velden, secretaris van de vereniging, is er trots op: ,,Het is een hartstikke leuk initiatief en zeker beter dan niks. We wilden onze werken toch aan de groepsgenoten en ons publiek laten zien. Deze expositie is wereldwijd te bezoeken dus ook bijvoorbeeld door een familielid in Canada. Voorlopig gaan we er van uit dat het eenmalig is.”

Er hangen 65 schilderijen in de door voorzitter Gijsbert Jansen gekozen driedimensionale kunstgalerie. ,,Niet iedereen exposeert. Sommigen laten maar één schilderij zien, anderen drie. Een paar weken geleden zijn alle kunstwerken in ons atelier in Eersel professioneel gefotografeerd. De foto’s moesten natuurlijk genoeg pixels hebben en gelijkmatig licht”, vertelt Van der Velden.

Al jaren hielden de leden van De Rietpen in oktober een expositie van hun tekeningen en schilderijen in gemeenschapshuis Terlo in Bergeijk.

Quote Je mist de gezellig­heid, het informele. We drinken een kopje koffie, een borrel, maken een praatje Martin van der Velden

Van der Velden: ,,Het is altijd een hoop gesjouw voor die twee dagen. Wat dat betreft ben ik blij dat we dat dit jaar niet hoeven te doen. Maar je mist de gezelligheid, het informele. We drinken een kopje koffie, een borrel, maken een praatje. Nu is het toch een beetje surrogaat, het sociale aspect is weg. Er zijn leden van onze schildersvereniging die ikzelf ook maar een paar keer per jaar zie. Iedereen schildert met een aantal groepsgenoten in het atelier, en ieder ontwikkelt zich individueel. Wij hebben geen docent. We vragen elkaar advies. De één schildert expressionistisch, de ander heel precies. Sommigen gebruiken een foto als inspiratiebron maar laten het daarna los, en sommige betreden het glibberige pad van de abstractie.”

De kunstwerken zijn te bezichtigen tot 16 januari op www.derietpen.nl.