Online PeerPop levert 3100 euro op voor ALS

Net als in 2020 was ook dit jaar een fysiek festival vanwege corona geen optie. Zuur voor Beers in de Bres, de organisatie achter PeerPop. De stichting steunt de landelijke ALS en Parkinsonstichtingen. Beers in de Bres bedacht een alternatief, met voor elke deelnemer een pakketje met vier speciaalbiertjes, een paar begeleidende hapjes en een uniek PeerPop bierglas. Beers in de Bres wordt mede gedragen door de familie van initiatiefnemer Peer Hems, die in 2017 zelf overleed aan de slopende ziekte ALS.