Online-uitzending over plannen voor De Groene Long Bladel

Geen Brexitcha­os aan de grens (voorlopig dan)

5 januari EINDHOVEN - De voorspelde Brexitchaos blijft voor transportbedrijven voorlopig uit. De hele handel is zo’n beetje ingestort, zegt André van Beers, directeur van transportbedrijf Bemotrans uit Oirschot. ,,Er is een enorme run geweest op producten de laatste maanden van vorig jaar. Nu kijkt iedereen even de kat uit de boom.”