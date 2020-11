Onrust in Oostelbeers over bouwplannen: 'Bouwen ze de dorpsrand vol?’

Het uitzicht vanuit hun woningen: vrij zicht over de akkers. Ferry Adriaans groeide op met dit vergezicht, Joyce Hamers koos enkele jaren geleden bewust voor deze landelijke plek. ,,Ook omdat in de huidige bestemmingsplannen expliciet staat dat het open gebied tussen de Driehoek en plan Haagakkers gevrijwaard moet blijven van bebouwing”, verklaart de Oostelbeerse.

In maart bezocht Adriaans namens de Dorpsraad Oostelbeers een bewonersparticipatieavond. In alle Oirschotse kernen werden zulke overlegavonden gepland, met het oog op de ‘Versnellingsopgave Woningbouw Oirschot’. Oirschot wil namelijk 1250 tot 1500 nieuwe woningen bouwen binnen tien jaar.

Quote We dachten nog dat het om een los idee ging, maar nu blijkt deze locatie al in de plannen voor woningbouw te staan Ferry Adriaans

,,Het ging over: welke koers willen we voor Oostelbeers als woonomgeving en wat zijn mogelijke bouwlocaties? Al snel kwam er vanuit de mensen van de gemeente een kaart op tafel, waarop een aantal cirkels werd geschetst in Oostelbeers. We dachten nog dat het om een los idee ging, maar nu blijkt deze locatie al in de plannen voor woningbouw te staan”, vertelt Adriaans.

De zaak werd nog verder op scherp gezet, omdat veel van de opmerkingen en adviezen van de Oostelbeerzenaren niet werden meegenomen in de vervolgsessies vanuit de gemeente. Hamers: ,,We kregen een uitnodiging voor een online vervolgsessie op 3 december. De projectmanager schreef over de woningbouwplannen: ‘Hoe we dat gaan doen is uitgewerkt in een Actieplan Woningbouw.’ Zo ontstaat de indruk dat woningbouw in Oostelbeers erdoor gedrukt wordt, terwijl het overleg nog loopt. Ook de eigenaar van de grond wist nog van niets, maar werd ineens wel door allerlei projectontwikkelaars benaderd.”

Quote Wij vinden dat deze gave dorpsrand het verdient om behouden te blijven Joyce Hamers

Hamers wil benadrukken dat de coöperatie niet tegen woningbouw is. ,,Wij zien die noodzaak ook. Maar we voelen ons nu wel gedwongen om te pleiten voor de leefbaarheid in ons dorp, met goed beleid erachter. Als je, zoals de gemeente voorstaat, het geldende bestemmingsplan wil loslaten, dan moet je dat goed motiveren en daarover concrete afspraken maken. Wij vinden dat deze gave dorpsrand het verdient om behouden te blijven.

We willen graag nog meesturen, maar volgens de huidige planning moet de gemeenteraad al op 18 december beslissen. En we weten nu nog niets: wordt er straks een half dorp tegen Oostelbeers aangebouwd? Wij en de bewoners van de Beukenhaag maken ons ernstig zorgen, vandaar onze brief aan de gemeenteraad. We willen graag meer tijd, voor een echt goed plan.”

Quote Het is zeker niet de bedoeling een hele nieuwbouw­wijk ‘in de achtertuin’ te plaatsen. Maar uiteinde­lijk moeten we wel érgens bouwen Piet Machielsen, wethouder

Wethouder Piet Machielsen erkent dat er ‘wellicht ruis is ontstaan’ in de communicatie. Hij benadrukt dat er niets doorgedrukt wordt en dat alle betrokkenen gehoord worden. ,,We willen eerst komen tot kwalitatieve kaders en goed bekijken wat er aan woningbouw mogelijk is, in alle kernen. Er is een noodzaak en een ambitie om flink te bouwen. Ook Oostelbeers staat op de kaart als zoekgebied, maar we beseffen dat draagvlak onmisbaar is. Het is ook zeker niet de bedoeling een hele nieuwbouwwijk bij bestaande bouw ‘in de achtertuin’te plaatsen. Maar uiteindelijk moeten we wel érgens bouwen.”