Onrust in Oostelbeers: waarom moet onze school dicht?

OOSTELBEERS - In Oostelbeers is met verontwaardiging en verbazing gereageerd op het besluit van scholenkoepel SKOBOS om de twee vestigingen van basisschool De Beerze te gaan samenvoegen in Middelbeers. Dat betekent dat de school in Oostelbeers over anderhalf jaar sluit. Dorpsraad en veel ouders vrezen dat het ‘onderwijs daarmee definitief uit het dorp verdwijnt’.

SKOBOS maakte het nieuws dinsdag bekend en meteen gingen de alarmbellen af in het kleine dorp. Er is in allerijl een actiegroep opgericht van ouders en er is een petitie opgesteld, die in een avond en een ochtend al zo’n tweehonderd handtekeningen opleverden tegen het besluit.

Sandra Heuvelmans is een van de initiatiefneemsters. ,,Ik ben anderhalf jaar geleden in Oostelbeers komen wonen en in die keuze was de aanwezigheid van een basisschool erg belangrijk”, vertelt ze. ,,Sindsdien heb ik de discussie gevolgd. Er waren twee scenario’s met brede steun: een kindcentrum op sportpark De Klep of beide vestigingen openhouden. Waar SKOBOS nu voor kiest, is de enige variant die in Oostelbeers niemand wil.”

‘Een onzorgvuldig en eenzijdig besluit’

Ook de dorpsraad voelt zich overvallen. ,,Er is geen ruggenspraak gehouden, het is een onzorgvuldig en eenzijdig genomen besluit”, zegt Karin Kruithof van de Dorpsraad. ,,SKOBOS zegt de kwaliteit van het onderwijs te willen borgen. Maar er zijn geen signalen dat het onderwijs in Oostelbeers niet goed is. Wat maakt dat SKOBOS dat wel vindt? We begrijpen dat je graag alles onder één dak hebt, ook wij vinden een kindcentrum op De Klep prima, maar deze stap betekent dat het onderwijs uit Oostelbeers verdwijnt en dat weegt erg zwaar. Want het heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid.”

Quote Je moet dit zien als een gebrek aan vertrouwen in het proces Ad van Beek, Wethouder Oirschot

De discussie over basisschool De Beerze heeft al een lange geschiedenis. SKOBOS strijdt al jaren voor een IKC (Integraal Kindcentrum) bij het sportpark, dat ligt tussen de twee kernen in. Maar het gaat om een miljoeneninvestering en college en raad hebben daar nog geen ruimte voor gevonden. Over ruim een half jaar, in september, moet de kogel door de kerk, zo is afgesproken: is een IKC op De Klep haalbaar of niet?

‘Dit besluit moet ik respecteren’

Onderwijswethouder Ad van Beek blijft vasthouden aan dat traject, waar nu extra veel druk op komt te liggen. ,,Maar die druk leg ik er zelf ook op”, zegt hij in een reactie. ,,Dat onderzoek loopt door. In september, ruim voordat SKOBOS de scholen wil samenvoegen (augustus 2022, red.) is er dus duidelijkheid over het IKC. Dan moeten we bekijken wat de beste oplossing is.”

Hij verwijt SKOBOS niet dat de koepel niet tot september wacht. ,,Je moet het wel zien als een gebrek aan vertrouwen in dat proces. Maar op basis van hun professionaliteit kiezen ze hiervoor, dat moet ik respecteren.”

Op 28 februari staat een digitale informatie-avond gepland voor ouders. In de loop van maart moet het besluit van SKOBOS definitief worden. De medezeggenschapsraad heeft vanaf nu zes weken de tijd om een advies uit te brengen.

Volledig scherm De vestiging van de basisschool in Oostelbeers. Komt dit pand leeg te staan? © FotoMeulenhof/Jean Pierre Reijne