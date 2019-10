'Onsportief' zwijn op sportpark in Reusel

REUSEL - Wilde zwijnen rukken op naar het Reuselse sportpark Den Hoek. "Zo dicht in de kern hebben we ze nog niet gezien."

M et een welgemikt schot legde Peer Boerboom maandagavond aan de Pikoreistraat in Reusel een grote keiler neer. Het mannetjesvarken kwam samen met een zeug uit een perceel mais gelopen, een perceel dat grenst aan het Reuselse sportpark Den Hoek. Precies op de plek waar een dag eerder nog een wedstrijd van De Zuiderburen gespeeld werd, kregen de wilde zwijnen het voor elkaar om in korte tijd een groot deel van de grasmat open te halen. ,,Dit brengt ons speelschema goed in de war", zucht Toon Kox van Reusel Sport.

Sportparkbeheerder Rob Hermans schrok zich een hoedje toen hij maandagochtend de velden inspecteerde. ,,Ik heb meteen de veldcommissaris en de andere vrijwilligers ingeschakeld. Die waren er unaniem voor om de Wildbeheereenheid (WBE) in te schakelen. Er werd al gesproken over een gewapende wake, maar gelukkig hoeft dat nu niet meer."

Cursussen

Jurgen Lavrijsen is secretaris van de WBE. ,,Het was al langer duidelijk dat de wilde varkens steeds verder oprukken naar bewoond gebied," zegt hij. ,,Maar zo dicht in de kern hebben we ze nog niet gezien. Het kwam goed van pas dat we de afgelopen jaren diverse cursussen en jachttechnieken gevolgd hebben."

Lavrijsen kreeg al snel zes jagers bij elkaar om een bewegingsjacht op te zetten, omdat ze vermoedden dat de dieren nog in het perceel mais konden zitten. Een van de jagers was valkenier Peer Boerboom. ,,We moesten snel handelen, want we wilden geen wildwest in de nacht en zeker niet meer schade aan de velden. Op elke hoek van het perceel werden uitkijkposten opgesteld, waar de jagers plaatsnamen. Omdat er met scherp geschoten wordt moeten we natuurlijk wel naar beneden richten. De drijvers hebben de mais schoongeveegd en het duurde niet lang of ik zag de maisstengels buigen."