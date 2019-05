Onteigening koelhuisje Hapert van de baan

Lokale omroepen raken steeds meer in de verdruk­king: Wie kijkt of luistert er nog?

12 mei EINDHOVEN - Televisie en radio ongetwijfeld met liefde gemaakt maar wie kijkt of luistert er nog? Het is het lot van de lokale omroep die landelijk steeds verder in de verdrukking raakt. In deze regio is het niet anders.