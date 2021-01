Ontroerende interviews op Kempen TV over dementie

Op verzoek van, en in samenwerking met Regiegroep dementievriendelijke gemeente Eersel, maken Chris Kinders (74) uit Eersel en Will Dekoninck (71) uit Lommel voor Kempen TV een achtdelige serie over: Dementie…mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid.

Het leven is nog niet voorbij, maar het is anders geworden, en dat gaat steeds verder. Hoe ga je daarmee om? Kinders wil graag iets toevoegen aan alle professionele informatie die voorhanden is over dementie. Dekoninck en Kinders maken het onderwerp persoonlijk, door interviews te houden met direct betrokkenen uit de buurt, en mensen van de werkvloer, zodat dingen die thuis en in de omgeving gebeuren, beter te begrijpen zijn. Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen van het Alzheimer café in Eersel, dat al sinds maart gesloten is.

Protocol

Dekoninck: ,,De hoofdrolspelers zijn de mensen die leven met een dementerende, en soms de dementerende zelf. Het zijn ontroerende gesprekken, je wordt er vaak stil van. Af en toe moet de camera worden stilgezet.” Kinders: ,, Zo proberen we de serie binnen te laten komen. Bedrijven zoals Jumbo of de Rabobank, ze hebben allemaal een protocol. Maar hoe gaan de vakkenvullers ermee om, wat doet de baliemedewerker als iemand zijn pincode vergeten is? Wat doet de bridgevereniging, als de spelregels voor iemand niet meer duidelijk zijn? Soms ontstaat er ruzie in de familie, of krijgen de schoonzoon of -dochter meer aandacht dan de eigen kinderen. Soms komt er een mediator aan te pas.”

De opnames zijn in een bijgebouw van het Kempenmuseum. Drie camera’s zijn gericht op de geïnterviewden en het decor: tafels met Perzische kleedjes en een schemerlamp. Dekoninck is één van de vaste cameramensen van Kempen TV. De vrijwilligers bepalen samen het programma, bedenken de vragen, en doen het montagewerk. ,,Talkshows en diepte-interviews zijn mijn ding”, vertelt Dekoninck. Zijn dochter Nicole presenteert uiteindelijk de serie, stelt de vragen, en vat samen.

Ganzenborden

Kinders begint het interview: ,,Maria, vertel aan ons eens wie je bent, en waarom je meedoet aan dit programma over dementie. Hoe heb je gemerkt dat het gedrag van je schoonmoeder aan het veranderen was? Hadden jullie het er onder elkaar wel over?” Maria de Laat (66) uit Reusel vertelt: ,,Ze wilde altijd winnen van de kleinkinderen met ganzenborden. Ze viel steeds meer in herhalingen, haar taalgebruik werd grover, ze werd argwanender, maar we groeiden er in mee.” Later: ,, Zelf doe je een stapje terug, en je bewandelt met degene die je lief is het pad.”

De eerste aflevering van dertig minuten wordt uitgezonden op woensdag 10 februari, de hele dag door in een carrousel. Daarna volgt elke twee weken een nieuwe aflevering.