Ontslagen zorgmedewerker Lunet Zorg niet vervolgd

Rotaryclub Best-Oir­schot sponsort bankje in Sint-Petersburg

10 september BEST - Voor een mooi uitzicht op het wereldberoemde museum de Hermitage in Sint-Petersburg kun je voortaan plaatsnemen op een speciaal bankje. Het ‘vriendschapsbankje’ is door Rotaryclub Best-Oirschot geschonken aan de Russische Rotaryclub Neva vanwege een internationaal vriendschapsproject. Er zijn in totaal 18 bankjes geplaatst.