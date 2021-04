Ontvoerde hond Pleun uit Netersel ook weer terecht

Test-plon­zen in zwembad Kemperven­nen: ‘Ik denk even niet meer aan corona’

17 april WESTERHOVEN - Tropisch zwemparadijs in de Kempervennen opende voor het eerst in vier maanden weer de deuren, voor een testevenement met maximaal 100 zwemmers per shift. Ondanks het rustige decor was het voor de testzwemmers ouderwets genieten.