Ontwikkelaars staan in Bladel in de rij om met grond Den Herd en Praktijkschool aan de slag te gaan: ‘Ze moeten echt even geduld hebben’

Den Herd en het schoolgebouw laten na verhuizing 8500 vierkante meter aan vloeroppervlak achter. ,,Het lijkt me duidelijk dat de bebouwing niet echt hoog gaat worden", zegt wethouder Davy Jansen in een toelichting. ,,Daar leent de omgeving zich niet voor.” Ontwikkelaars zien de kansen wel zitten, maar die moeten echt even geduld hebben, meent hij. ,,Het zijn belangrijke en schaarse locaties dichtbij het centrum. Hier liggen kansen voor betaalbare woningen.”

Bibliotheek

De gebruikers van de Praktijkschool gaan naar de Markt. Voor de dagbesteding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft de gemeente andere plannen. Plaatsing bij bedrijven zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. De Praktijkwinkel in de Gindrapassage blijft in gebruik.

Volledig scherm Een illustratie van de nieuwe bibliotheek in het gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel. © GROUP A

Het Toeristisch Infomatie Punt, nu nog ondergebracht in een hoe van het gemeentehuis gaat ook over naar het gemeenschapshuis. De achtergebleven ruimte wordt commercieel passend ingevuld. De bibliotheek verhuist ook naar de overkant, daarmee ruimte achterlatend in Marktstaete. De gemeente heeft een huurovereenkomst lopen die nog zeven jaar duurt. ,,We kijken met de eigenaar constructief naar wat daar mogelijk is", zegt Jansen. ,,Voor de bibliotheek is dit natuurlijk hét momentum om mee te gaan in het nieuwe gemeenschapshuis.”

Heemkundekring

De Heemkamer blijft op de huidige gemeentewerf. Daar zitten nu ook de muziekopleiding van l’Union en de Blaalse School, maar die gaan wel over naar de Markt. De werf blijft voorlopig in gebruik voor opslag van spullen van allerlei organisaties. Wel vindt de gemeente dat de heemkundekring met een vaste of wisselende tentoonstelling van toevoegende waarde is voor het gemeenschapshuis.

Volledig scherm Een illustratie van een van de zalen van het nieuwe gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel. © GROUP A

Bladel heeft overleg gehad met De Hoeksteen en Het Kompas. Dat zijn organisaties met eigen gebouwen in eigendom. ,,Er was van hun kant de wens om mee te participeren", zegt Jansen. Ook na overleg met andere organisatie bleek dat er in Bladel geen overzicht is wie wat aan accommodaties op sociaal gebied aanbiedt en bij wie je nou precies terechtkunt. Hiervoor wordt een programma- en accommodatieraad opgericht. ,,De organisaties weten vaak van elkaar niet wat ze allemaal aanbieden. Dat kan beter.”

Parkeerkelder

Het gemeenschapshuis krijgt een parkeerkelder voor (elektrische) fietsen. Ook voor het gebouw komt er een fietsparkeerzone. Verder gaat de gemeente 25 plaatsen in de parkeerkelder van Marktstaete huren voor bezoekers van het gemeenschapshuis die met de auto komen. Bladel huurt voor ambtenaren al dertig plaatsen bij Markstaete. Die plekken kunnen in de avonduren en weekeinden ingezet worden.

De verbouwing van de voormalige Rabobank kan na de zomervakantie beginnen. De gemeenteraad moet er volgende maand nog mee akkoord gaan. Jansen: ,,Voor gemeentelijke begrippen is dit proces snel verlopen. In november 2018 hebben we voor het eerst in de Centrumvisie gesproken over een gemeenschapshuis aan de Markt. Alles staat klaar om uit de startblokken te gaan.”