Ontwikkeling Posthof en oude ABN-Amrobank Bladel wordt één project

Melk, chips en pannenkoe­ken in ruil voor muziek, concert in Reuselse kerk voor voedsel­bank

REUSEL - Knakworsten, soep en bruine bonen in ruil voor een optreden van Het Kempisch Kamerkoor. De kerk in Reusel was donderdagavond het decor voor een benefietconcert voor Voedselbank Bladel. Bezoekers was gevraagd boodschappen te doneren.

25 november