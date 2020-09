Onveilig Posthof Bladel blijft gesloten: eigenaars moeten het bewoonbaar maken

Impasse rond De Posthof in Bladel tekent politieke onmacht: veiligheid bewoners staat na reeks branden op het spel

29 juli BLADEL - De veiligheid van bewoners van woonwinkelcomplex De Posthof in Bladel is in het geding door een reeks van branden. De impasse waarin het hoofdpijndossier verkeert, tekent pijnlijk de politieke onmacht.