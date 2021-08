Ooit een Oirschots boterfabriekje, nu heerlijk wonen

ZOMERSERIEOIRSCHOT - ,,We denken dat niet veel mensen weten dat dit ooit een boterfabriekje was.” Jan en Henny Lips tonen hun woning aan de Notel in Oirschot. Sinds 1989 zijn zij bewoners van dit pand. Authentiek is het keldertje met gewelfd plafond en de opkamer met smal trapje naar de zolder.