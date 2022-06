Ook Bergeijk wil (blijven) bouwen en bouwen: ‘We willen kansen kunnen grijpen als dat mogelijk is’

BERGEIJK - Groenere wijken, meer huizen voor doelgroepen en aandacht voor de jongeren in de gemeente. Dat zijn enkele van de doelen waar de Bergeijkse coalitie van CDA en VVD de komende jaren haar tanden in wil zetten, zo blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord.

Bouwen, bouwen. Ook in Bergeijk is het een veelgehoorde kreet in de politiek, en ook de nieuwe coalitie van CDA en VVD laat zich op dit thema niet onbetuigd.

In de afgelopen jaren klonk in de Bergeijkse politiek meermaals het geluid dat er meer woonruimte moet komen voor senioren, starters en mensen die zijn aangewezen op sociale huur. De coalitie wil onderzoeken of nieuwe en bestaande instrumenten - zoals de zelfbewoningsplicht en voorrang geven aan eigen inwoners - hier een steentje aan kunnen bijdragen.

Aankopen van bouwgrond?

De gemeente moet daarnaast ‘het initiatief nemen’ als op bepaalde locaties bouwontwikkelingen stagneren. ,,We willen kansen kunnen grijpen als dat mogelijk is,”licht Ben Groenen (CDA) toe. Het aankopen van (bouw)grond zou één van de opties kunnen zijn, volgens het CDA-raadslid.

Quote We willen (ook) graag verder werken aan waar we samen al mee bezig waren.



Ben Groenen, raadslid van het CDA in Bergeijk

Daarnaast wil de coalitie aan de slag met het aantrekkelijker maken van het groen in wijken. Zonne-en windenergie blijft in beeld voor het opwekken van duurzame energie, maar CDA en VVD ‘staan open om mee te denken in nieuwe technologieën.’

Geen extra regels voor boeren

De coalitiefracties willen duurzame landbouw stimuleren in de agrarische gemeente die Bergeijk van oudsher is. Maar CDA en VVD zijn er duidelijk in: de Bergeijkse boeren zullen niet te maken krijgen met ‘extra regels bovenop de landelijke en provinciale regelgeving’ (met betrekking tot onder meer de stikstofkwestie, red.).

Er staan een paar nieuwe plannen in het akkoord, zoals het verbeteren van de schuldhulpverlening en het opzetten van basisbanen.

Veel bestaande plannen

Maar een grootste deel bestaat uit voornemens en beleid die al in gang zijn gezet in de vorige raadsperiode, toen dezelfde coalitie en dezelfde wethouders op het pluche zaten. Groenen: ,,We willen (ook) graag verder werken aan waar we samen al mee bezig waren. De koers voortzetten die we de afgelopen vier jaar hebben uitgezet.”

Zo is de coalitie van plan om verder te gaan met het ontwikkelen van fietspaden, en het creëren van nieuw beleid voor een duurzamere pacht van agrarische percelen. Het vergroten van weerbaarheid onder jongeren - door het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden en vrijetijdsbesteding - blijft een andere belangrijk doel.

Wel een college, (lange tijd) nog geen akkoord

Het duurde even voor het akkoord er lag, terwijl al in april de nieuwe coalitie en college bekend werden gemaakt.

Een akkoord kon toen nog niet meteen worden gepresenteerd, omdat de coalitiepartijen eerst wilden kijken of de oppositie ook betrokken kon worden bij de ontwikkeling van dit document. De Bergeijkse fracties kwamen na overleg overeen dat het toch beter was een klassiek coalitieakkoord te maken, die alleen uit de koker van CDA en VVD zou komen.

CDA-fractievoorzitter Lindy Wijnen-Koenen was vervolgens enige tijd uitgeschakeld vanwege een ongeluk, waardoor de ontwikkeling van de coalitieplannen nog langer stillag.

Het coalitie-akkoord wordt in de raadsvergadering van 5 juli besproken door de Bergeijkse fracties.