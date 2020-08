Ook Bladel laat klimaatdoelen los, net als Eersel

Wethouder Fons D’Haens was tot deze actie genoodzaakt, omdat de gemeenteraad op 8 juli unaniem een motie van Bladel Transparant aannam om het beleid tegen het licht te houden. ,,Wij hebben ook opgemerkt dat er nog onduidelijkheid, twijfel en soms frustratie is over het onderwerp Energie en Klimaat. Niet alleen qua inhoud maar misschien nog wel meer wat betreft het proces”, aldus D’Haens in een mededeling aan de commissie.

Stappenplan

Hij doelt daarbij met name op de situatie in Bladel-Zuid. Recreatieondernemers in dat gebied ageerden de afgelopen periode tegen de plannen voor windmolens en een grootschalig zonnepark. Die zouden in het landbouwgebied moeten verrijzen. Raadsbreed drong het besef door, dat de burger meegenomen moet worden in de ontwikkelingen om te komen tot een gedragen beleid. Bladel gaat zich in de nieuwe nota, die in november klaar moet zijn, richten op vijf thema’s. Dat zijn: Industrie, Gebouwde omgeving, Landbouw en natuur, Mobiliteit en Elektriciteit. Er komt een stappenplan, beloofde de wethouder. Daarmee kan de raad de ontwikkelingen beter volgen.