Ook De Meeuw gaat digitaal: Oirschotse modulebouwer investeert en richt zich sterker op woningmarkt

In de fabriek waar De Meeuw zijn modules bouwt, is een omslag gaande. Zoals een auto wordt geassembleerd aan de lopende band zo worden de wanden van de gebouwen deels geautomatiseerd gefabriceerd.

Ook automatisering dakenlijn

In de 'panelenstraat' is het productieproces opgeknipt in stukjes. Aan het begin voert een medewerker balken aan die machinaal worden vastgespijkerd. Het houten frame wordt over een soort rollerbaan vooruit geduwd. Op weg naar de haltes waar volgende bewerkingen worden uitgevoerd. Met een 'vacuümheffer' als tilhulp kunnen grote platen eenvoudig op het frame worden geplaatst. Een machine kantelt de frames, zodat ook de andere zijde kan worden bewerkt. Eenzelfde geautomatiseerde productielijn volgt nog voor de daken van de modules, vertelt directeur Ronald Slaats.

Steun VDL-familie Van der Leegte

Het zijn stappen in het transformatieproces dat De Meeuw ondergaat. Met steun van de VDL-familie Van der Leegte die in 2016 als mede-aandeelhouder aantrad, wordt stevig geïnvesteerd. Eerst in modernisering van de fabriek met nieuwe vloeren, koepeldak en verlichting. Nu in automatisering van de productie. En straks ook in digitalisering.

Softwareplatform voor ontwerp gebouwen

Aan de wand van het kantoor van Slaats zijn de plannen in een schematische tekening vervat. Een softwareplatform wordt ontwikkeld waarmee samen met klanten nieuwe gebouwen kunnen worden ontworpen. Zo kan bijvoorbeeld in 3D een nieuw schoolgebouw worden uitgetekend, zowel voor de binnen- als de buitenzijde. Door voor de bouw gebruik te maken van gestandaardiseerde onderdelen kan snel een offerte worden gemaakt en een leveringstermijn worden afgesproken. Het ontwerpplatform communiceert met it-systemen van andere afdelingen als voorraadbeheer, calculatie en productie.

De eerste stappen zijn gezet. In de panelenproductie wordt al gewerkt met digitale tekeningen van de werkvoorbereiding.

Quote Het bedrijf moet vooruit.” Ronald Slaats, De Meeuw

De investering in digitalisering moet een flinke kostenbesparing opleveren. Door het aantal interne overdrachtsmomenten te beperken zouden de in de bouwbranche beruchte 'faalkosten' omlaag kunnen worden gebracht. Automatisering in de fabriek zorgt er voor dat minder uitzendkrachten nodig zijn. De productie kan niettemin flink omhoog, zeker als ook de daken machinaal worden gemaakt.

De 'ombuiging' zoals Slaats de operatie noemt, is nodig om 'toekomstbestendig' te zijn. De digitalisering zal het nodige vergen aan omscholing van medewerkers. ,,Maar het bedrijf moet vooruit."

'Tiny houses’ voor kleine huishoudens

De Meeuw ziet zijn toekomst meer en meer in woningbouw. De van origine verhuurder van tijdelijke huisvesting voor de (bouw)industrie, zorg en onderwijs maakte vier jaar geleden onder de merknaam Nezzt zijn entree op de woningmarkt. Het bedrijf was een van de eerste met 'tiny houses' voor kleine huishoudens en arbeidsmigranten. Ze worden in principe gebouwd voor een periode van zo'n tien jaar. De modulair opgebouwde complexen kunnen daarna elders dienst doen.

De woningnood maakt dat de blik gaandeweg wordt verbreed. In de fabriek worden momenteel 300 appartementen gefabriceerd voor de gemeente Purmerend. ,,Twee- tot driehoog. Voor studenten, starters en statushouders."

Aandeel woningbouw verdubbelen

Slaats ziet voor zich dat het gamma wordt uitgebreid met éénlaagse, grotere woningen. Het aandeel van woningbouw in de omzet zou in de toekomst tot zo'n veertig procent kunnen groeien, denkt hij. Nu is dat zo'n 20 procent, evenveel als de andere markten zorg, onderwijs en overheden, bedrijven en huisvesting van arbeidsmigranten.