Ook deze zomer weer ruimere terrassen bij het dorpsplein Bergeijk 't Hof

Grote graffiti ontsiert buitenmuur van Ad langs A58 bij Oirschot: ‘Desnoods schilder ik er zelf overheen’

SPOORDONK - Ontstemd is een understatement voor hoe Ad Aben uit Spoordonk denkt over de mega-grote graffiti die op zijn buitenmuur langs de A58 is gespoten. ‘Media = Virus’ staat er sinds een dag of twee te lezen. ,,Al moet ik eroverheen schilderen, eraf gaat het.”

15 maart