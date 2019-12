Ook doorstart van samenwerking Kempen met horten en stoten

Zwangere vrouwen Bladel in de rij voor kinkhoest­vac­cin

16 december BLADEL - De kinkhoestvaccinatie voor vrouwen die minimaal 22 weken zwanger zijn, is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. En dus voortaan gratis. ZuidZorg houdt deze week op twaalf plekken in de regio Eindhoven inloopmomenten waar zwangere vrouwen de prik zonder afspraak kunnen krijgen.